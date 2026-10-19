SPK Başkanı Mahmut Sütcü istifa etti, Bakan yardımcısı Osman Çelik emekliliği istedi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Mahmut Sütcü, sağlık sorunları nedeniyle istifasını sundu. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik de Bakan Şimşek'e bugünden geçerli olmak üzere emeklilik dilekçesini sundu.

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9 Ekim 2026'da Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanlığına atanan Mahmut Sütcü, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etti.

Mahmut Sütcü

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e bugünden geçerli olmak üzere emeklilik dilekçesini sunduğu öğrenildi.

Osman Çelik

MAHMUT SÜTCÜ KİMDİR?

1968 yılında Samsun/Bafra'da doğdu. İlköğrenimini Bafra'da, orta ve lise öğrenimini Amasya’da sürdürdü. 1986'da Amasya İmam Hatip Lisesinden, 1990'da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünden mezun oldu.



Çalışma hayatına 1991 yılında Hesap Uzman Yardımcısı olarak başladı. 1994 yılında Hesap Uzmanı, 2003 yılında Baş Hesap Uzmanı olarak görev yaptı. 2002-2003 yılları arasında Maliye Bakanlığınca İngiltere'de bir yıl görevlendirildi. Daha sonra sırasıyla 2004-2005 yılları arasında Dış Ticaret Vergi Dairesi Başkanlığı (İstanbul), bu görevle birlikte Marmara Kurumlar Vergi Dairesi ve Boğaziçi Vergi Dairesi Başkanlığı (vekâlet), 2005 yılında Antalya Gelirler Bölge Müdürlüğü (vekâlet), 2005-2013 yılları arasında Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı, 2013-2016 yılları arasında Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2016’da Gelir İdaresi Başkan Yardımcılığı görevine atandı. 2017’ye kadar Ankara Vergi Dairesi Başkan Vekilliği görevini de yürüttü.



Kasım 2024’ten itibaren SPK İkinci Başkanı olarak görev yapan Sütcü, 9 Mayıs 2026 tarihinde SPK Başkanı olarak atandı.

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OSMAN ÇELİK KİMDİR?

1964 yılında Erzincan/Kemaliye’de doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümünden mezun oldu. 1986-1987 yılları arasında Devlet İstatistik Enstitüsü’nde Ekonomist olarak çalıştı. 1988-1995 yılları arasında Faisal Finans Kurumu Proje Değerlendirme ve Hazırlama Müdürlüğünde Uzman ve Baş Uzman olarak görev aldı. 1995-1999 yıllarında İhlas Finans Kurumunda Proje ve Pazarlama Müdürlüğü görevini sürdürdü.

2000-2005 döneminde Anadolu Finans Kurumu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü. 2006-2015 yılları arasında Türkiye Finans Katılım Bankasında sırasıyla Krediler’den ve Ticari Bankacılık’tan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı, Haziran 2015 itibarıyla da Genel Müdürlük görevlerini üstlendi.

Çelik, 29 Haziran 2016 tarihinde T.C. Hazine Müsteşarlığı görevine atandı. 25 Mart 2022 tarihinde Vakıf Katılım Bankası Genel Müdürü olarak görevlendirildi. Çelik 21 Haziran 2023 tarihinde Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı olarak atandı.

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