SPK'den fon yatırımcılarına dolandırıcılık uyarısı! Bu tuzağa dikkat

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiye edilen veya alım satıma kapatılan fonlarda yatırımı bulunan kişileri hedef alan dolandırıcılık girişimlerine karşı uyardı. Kurul, ödeme süreçlerinde aracılık ve öncelik sağlama vaadiyle ücret, komisyon veya kişisel bilgi talep edenlere itibar edilmemesini istedi.

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), fon yatırımcılarını hedef alan dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarıda bulundu.

SPK'den yapılan açıklamada, son dönemde özellikle tasfiyesine karar verilen fonlar ile Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) ve TEFAS dışındaki dağıtım kanallarında alım satıma kapatılan fonlarda yatırımı bulunan kişilerin hedef alındığı belirtildi.

“ÜCRET VE KOMİSYON TALEP EDİLMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL”

Dolandırıcılık girişimlerinde yatırımcılara ödeme süreçlerine aracılık edilebileceği, ödemelerin hızlandırılabileceği veya öncelik sağlanabileceği yönünde gerçeğe aykırı vaatlerde bulunulduğuna dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu fonlara ilişkin ödeme süreçleri, ilgili mevzuat çerçevesinde yalnızca yetkili kurumlar tarafından yürütülmektedir. Bu süreçte yatırımcılardan ücret, komisyon veya masraf talep edilmesi ya da kimlik ve banka bilgilerinin istenmesi söz konusu değildir."

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SPK'DEN YATIRIMCILARA ÇAĞRI

Ödemelere ilişkin güncel ve doğru bilgilerin resmi açıklamalardan takip edilmesi gerektiğini vurgulayan SPK, ödeme süreçlerinde aracılık veya öncelik sağlama iddiasıyla menfaat talep eden kişi ve kuruluşlara itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.

Kurul, bu tür dolandırıcılık girişimleriyle karşılaşan yatırımcıların kolluk birimlerine veya Cumhuriyet başsavcılıklarına başvurmasının önem taşıdığını kaydetti.