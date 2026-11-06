SPK'den yatırımcılara 'kapalı fon' açıklaması: Başvuru adresi belli oldu

SPK, A1 Capital, Bulls ve Pardus portföy yönetim şirketlerinin tasfiye kapsamı dışında kalan ancak alım satıma kapalı fonlarının yeniden işleme açılması için Ziraat Bankası'na başvurulması gerektiğini bildirdi.

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), A1 Capital, Bulls ve Pardus portföy yönetim şirketlerinin tasfiye kapsamında bulunmayan ancak alım satıma kapalı olan fonlarının yeniden işleme açılmasına ilişkin açıklama yaptı.

SPK'den yapılan açıklamada, son dönemde bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında işleme kapalı fonların yeniden açılmasına yönelik yanlış yönlendirmelerde bulunulduğunun görüldüğü belirtildi.

Kurulun 17 Eylül tarihli kararlarıyla A1 Capital, Bulls, Pardus, Atlas, Hedef, Pusula ve Tera portföy yönetim şirketlerinin kurucusu olduğu ve katılma payları TEFAS'ta işlem gören tüm yatırım fonlarının alım ve satım işlemlerine kapatıldığı hatırlatıldı.

30 Eylül'de ise A1 Capital, Bulls ve Pardus portföy yönetim şirketlerinin kurucusu olduğu fonların tasfiye işlemlerine öncelikli olarak başlanacağının duyurulduğu anımsatıldı.

YENİDEN İŞLEME AÇILABİLİRLER

Açıklamada, tasfiye sürecinin tamamlanmasının ardından tasfiye kapsamı dışında kalan fonların yeniden işleme açılabileceği ifade edildi. Bu fonların hangi tarihte ve hangi alım satım esaslarıyla işleme açılacağının, fonların portföy yapıları, likidite durumu, piyasa koşulları ve yatırımcı menfaati dikkate alınarak ilgili portföy yönetim şirketlerince belirleneceği kaydedildi.

SPK, söz konusu fonların TEFAS ve TEFAS dışındaki dağıtım kanallarında yeniden işleme açılabilmesi için A1 Capital, Bulls ve Pardus portföy yönetim şirketlerinin Ziraat Bankası'na başvurması gerektiğini bildirdi. Başvuruların banka tarafından SPK'ye iletilmesi gerektiği de vurgulandı.