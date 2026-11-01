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SPK'da üst düzey atama! Yeni başkan Muhsin Atcı oldu

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SPK'da üst düzey atama! Yeni başkan Muhsin Atcı oldu
Başlık ResmiSPK'da üst düzey atama! Yeni başkan Muhsin Atcı oldu

Sermaye Piyasası Kurulu'nda Başkan Mahmut Sütçü'nün sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılmasının ardından yeni atamalar gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre, SPK Başkanlığına Vergi Denetim Kurulu Başkanı Muhsin Atcı getirilirken; kurumun Başkanvekilliğine Ersin Başar Ekmekci, Kurul Üyeliğine ise Yasemin Girici atandı.

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Çağla Çağlar
ÇAĞLA ÇAĞLAR

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 31 Ekim 2026 tarihli ve 2026/367 sayılı kararla, Sermaye Piyasası Kurulu'nda (SPK) üç üst düzey atama yapıldı.

Karara göre, SPK Başkanlığına Vergi Denetim Kurulu Başkanı Muhsin Atcı, Başkanvekilliğine Ersin Başar Ekmekci ve Kurul Üyeliğine Yasemin Girici atandı.

Atamaların, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 119. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7. maddeleri gereğince gerçekleştirildiği belirtildi.

SPK'da üst düzey atama! Yeni başkan Muhsin Atcı oldu
Başlık ResmiSPK'da üst düzey atama! Yeni başkan Muhsin Atcı oldu

SÜTÇÜ İSTİFASINI SUNMUŞTU

SPK Başkanı Mahmut Sütçü, geçtiğimiz günlerde sağlık sorunları nedeniyle istifasını sunmuştu.

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MUHSİN ATÇI KİMDİR?

1979 yılında Konya/Ereğli’de doğmuştur. Ortaokul ve lise eğitimini Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavında başarı göstererek İvriz Anadolu Öğretmen Lisesinde tamamlamış, sonrasında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olmuştur. 2014 yılında ABD Duke Üniversitesinde Kalkınma Politikası alanında yüksek lisans yapmış olup halen Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Maliye bölümünde doktora çalışması devam etmektedir.

SPK'da üst düzey atama! Yeni başkan Muhsin Atcı oldu
Başlık ResmiSPK'da üst düzey atama! Yeni başkan Muhsin Atcı oldu
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2003 yılında Vergi Denetmen Yardımcısı olarak başladığı meslek hayatında 2005 yılında Stajyer Gelirler Kontrolörü, 2008 yılında Gelirler Kontrolörü, 2010 yılında ise İdari ve Mali İşler Daire Başkan Yardımcısı olarak görev yapmış, 2011 yılında Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının kurulması ile birlikte Vergi Müfettişi olarak atanmıştır. 15/09/2014-07/07/2017 tarihleri arasında Ankara Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanı, 31/07/2017-18/04/2019 tarihleri arasında Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmış olup 07/10/2023 tarihinde ise Vergi Denetim Kurulu Başkanı olarak atanmıştır.

İyi derecede İngilizce bilen Muhsin ATCI, evli ve üç çocuk babasıdır.

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