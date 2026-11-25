Sümer Varlık'a TMSF kayyım atandı: Yeni yönetim belli oldu
Borsa İstanbul'da işlem gören Sümer Varlık Yönetim AŞ'ye TMSF kayyım olarak atandı. Şirketin yeni yönetim kadrosu da açıklandı.
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Borsa İstanbul'da işlem gören Sümer Varlık Yönetim AŞ'nin yönetimine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) getirildi.
Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 24 Kasım 2026 tarihli ve 2026/11489 D. İş sayılı kararıyla TMSF'nin şirkete kayyım olarak atandığı bildirildi.
YENİ YÖNETİM BELLİ OLDU
Söz konusu karar uyarınca Fon Kurulu tarafından şirketin yeni yönetim kurulunun oluşturulduğu belirtilen açıklamada, yönetim kurulu başkanlığına Nevzat Avunç'un, başkan vekilliğine ise Melek İnceköse İmert'in getirildiği kaydedildi.
Açıklamada, yönetim kurulu üyeliklerine Erdinç Perçemli, Kezban Kök Demirvuran, Evrim Apan Ceylan, Cüneyit Kahraman ve Şaziye Hilal Nalçacıoğlu'nun atandığı bildirildi.