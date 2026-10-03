Katılım bankaları, faizsiz bankacılık ilkeleriyle faaliyet gösterir ve leasing bu ilkelere en uygun finansman araçlarından biridir. Katılım bankalarında leasing sürecinin geleneksel bankalardan temel farkı, "faiz" yerine "kâr payı" esasının uygulanmasıdır. Peki,teşvikli yatırımlar leasing işlemine konu edilebilir mi?

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Dünyada yatırımların orta ve uzun vadeli finansmanında yaygın olarak kullanılan leasing, kuruluşların yatırım ihtiyaçlarını karşılamada büyük avantajlar sağlanmaktadır.

Leasingde üç taraf söz konusudur. Bunlar yatırımcı, leasing şirketi ve üreticidir. Yatırımcı ihtiyaç duyduğu malı seçer ve satın alınması için leasing şirketiyle finansal kiralama sözleşmesi imzalar. Leasing şirketi de malı alıp yatırımcıya teslim eder. Yatırımcı başta anlaşılan vâdelerde ödemesini yapar. Ödemeler tamamlanınca mal sembolik bir bedelle yatırımcıya satılır. Leasing işleminin kira mı yoksa vâdeli satım mı olduğu tartışmalıdır. Kimi İslâm hukukçuları ve heyetler (AAOIFI Fıkıh Kurulu, Uluslararası İslâm Fıkıh Akademisi, Hayreddin Karaman) leasingi kira sayarken kimileri (Abdulaziz Bayındır, Servet Bayındır) vâdeli satım saymaktadırlar. Leasingi kira alım satım arası yeni bir akit sayanlar da vardır.

Teşvikli yatırımlar leasing işlemine konu edilebilir mi?

TEŞVİKLİ YATIRIMLAR LEASİNG İŞLEMİNE KONU OLABİLİR Mİ?

Genel olarak hukuki işlem yapmaya yetkili her türlü kişi ve kuruluş kiracı olabilir. Buna göre; her türlü şahıs firmaları, her türlü ortaklıklar, serbest meslek mensupları ve çiftçiler kiracı olabilirler.

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LEASİNG KULLANIM ALANLARI

Mevcut tesislerini büyütmek, modernize etmek, yeni üretim alanlarında faaliyet göstermek, dağıtım kanallarını genişletmek, enerji tasarrufu yatırımında bulunmak, yeni iş kollarında faaliyet göstermek ve kapasite artırımında bulunmak isteyen kurumsal yatırımcılar. Bütçelerini sağlıklı oluşturmak, yeni teknolojilere sahip olmak, iş yeri, ofis ve muayenehane açmayı planlayan serbest meslek sahipleri ve bireysel yatırımcılar. Bir satış işleminin gerçekleşmesinde alternatif finansman yöntemi olarak hızla sonuca gidilmesini isteyen, satışlarını artırmak ve kendi nakit akımlarını düzenleme arzusunda olan satıcı firmalar.