Üçüncü çeyrekte net kârını yüzde 335 artırarak 68,7 milyar TL’ye çıkaran Tüpraş’ta, rekor seviyeye ulaşan rafineri marjları yıl sonu beklentilerini de yukarı taşıdı. Güçlü bilanço sonrası 9 aracı kurum hisse için 395 TL ile 510 TL arasında hedef fiyat tahminleri geldi.

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TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi - Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından Tüpraş, 2026 yılının üçüncü çeyreğinde güçlü finansal sonuçlara imza attı. Şirketin net kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 335 artarak 68,7 milyar TL'ye yükseldi. İlk 9 aylık net kâr ise yüzde 328 artışla 121,3 milyar TL'ye ulaştı. Operasyonel kârlılıktaki güçlü artış ve rafineri marjlarındaki yükseliş dikkat çekerken, şirket yönetimi yıl sonu marj beklentisini yukarı yönlü revize etti.

KÂRLILIKTA GÜÇLÜ ARTIŞ

Tüpraş'ın üçüncü çeyrek net satışları yıllık yüzde 66 artışla 474,4 milyar TL'ye, FAVÖK'ü ise yüzde 246 yükselişle 88,7 milyar TL'ye çıktı. İlk 9 ayda satış gelirleri 1,17 trilyon TL, FAVÖK 163,9 milyar TL olarak gerçekleşti.

Şirketin güçlü performansında rafineri marjlarındaki yükseliş etkili oldu. Net rafineri marjı, üçüncü çeyrekte 36,3 dolar/varile ulaşarak rekor kırdı. İkinci çeyrekte bu rakam 21,4 dolar seviyesindeydi. Orta Doğu'daki çatışmalar ve Rus rafineri altyapısında yaşanan hasarlar, özellikle motorin ve jet yakıtı marjlarını destekledi.

Tüpraş, üçüncü çeyrekte yüzde 106 kapasite kullanım oranına ulaşırken, 1,3 milyar dolar serbest nakit akışı sağladı. Şirketin net nakit pozisyonu da eylül sonunda 204,1 milyar TL'ye yükseldi.

TÜPRAŞ'tan güçlü bilanço: 9 kurumdan hedef fiyat geldi

2026 MARJ BEKLENTİSİ

Tüpraş yönetimi, 2026 yılı net rafineri marjı beklentisini 13-15 dolar/varil aralığından 20-22 dolar/varil seviyesine çıkardı. Üretim, satış, kapasite kullanımı ve yatırım harcamalarına ilişkin diğer yıl sonu hedeflerinde ise değişikliğe gitmedi.

ARACI KURUMLARDAN HEDEF FİYAT

Üçüncü çeyrek bilançosunu değerlendiren aracı kurumlar, beklentilerin üzerinde gerçekleşen net kâr ve güçlü operasyonel performansa dikkat çekti. İş Yatırım, Tüpraş için hedef fiyatını 365,25 TL'den 477 TL'ye yükseltti. Ak Yatırım hedef fiyatını 480 TL'ye çıkararak Endeks Üzeri Getiri tavsiyesini sürdürdü.

Bilanço sonrası gelecek 12 aylık dönemde TUPRS hissesi için 9 aracı kurumdan gelen hedef fiyat tahminleri şöyle:

Vakıf Yatırım: 510,00 TL

Gedik Yatırım: 501,00 TL

Deniz Yatırım: 494,00 TL

Tacirler Yatırım: 481,00 TL

QNB: 480,00 TL

AK Yatırım: 480,00 TL

İş Yatırım: 477,00 TL

Kuveyt Türk Yatırım: 458,00 TL

Şeker Yatırım: 395,00 TL

TÜPRAŞ'tan güçlü bilanço: 9 kurumdan hedef fiyat geldi

TUPRS hissesi 9 Kasım işlemlerinde 332,25 TL’den kapanış yaptı.

Önemli Uyarı: Bu içerik KAP bildirimleri, borsada gerçekleşen fiyat hareketleri ve aracı kurum raporları dikkate alınarak hazırlandı. Herhangi bir tavsiye niteliğinde kesinlikle değildir.