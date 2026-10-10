Ziraat Katılım ve Halk Katılım için imzalar atıldı! Kamu katılım bankaları birleşiyor

Türkiye Varlık Fonu (TVF), kamu sermayeli katılım finans kuruluşlarını tek çatı altında toplamak için harekete geçti. Halk Katılım Bankası ile Ziraat Katılım Bankası hisselerinin devrine ilişkin sözleşmeler imzalandı. Devirlerin 2026 yılı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

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Kamu sermayeli katılım bankalarının tek çatı altında toplanmasına yönelik süreçte ilk önemli adım atıldı. Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) yüzde 100 iştiraki TVF Katılım Finans Yatırımları AŞ, Ziraat Katılım ve Halk Katılım'ın paylarının tamamını devralmak üzere sözleşme imzaladı.

TVF'nin açıklamasına göre, iki finans kuruluşunun paylarının devrine ilişkin sözleşmeler 7 Ekim 2026 tarihinde imzalandı. Devir işlemlerinin bedelleri ödenerek gerçekleştirilmesi konusunda anlaşmaya varılırken, sürecin tamamlanması için gerekli yasal işlemler ve düzenleyici otoriteler nezdindeki süreçler devam ediyor.

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DEVİRLERİN YIL SONUNA KADAR TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR

TVF, devirlerin 2026 yılı sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini bildirdi. Böylece kamu sermayeli katılım finans kuruluşlarının ortak bir çatı altında toplanmasına yönelik çalışmalarda önemli bir aşamaya geçilmiş oldu.

Pay devir sözleşmelerinin imzalanması, bankaların mülkiyetinin hemen el değiştirdiği anlamına gelmiyor. İşlemlerin tamamlanması için gerekli yasal ve düzenleyici süreçlerin sonuçlanması gerekiyor.

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AMAÇ, KATILIM FİNANSIN GÜCÜNÜ ARTIRMAK

TVF'nin açıklamasında, sürecin kamu sermayeli katılım finans kurumlarının kapasitesini ve rekabet gücünü geliştirmek amacıyla yürütüldüğü belirtildi.

Düzenlemeyle katılım finans ekosisteminin güçlendirilmesi ve sektörün finansal piyasalar içindeki payının artırılması hedefleniyor. TVF, kamu sermayeli katılım finans kuruluşlarının tek çatı altında birleştirilmesine yönelik çalışmaların belirlenen takvim doğrultusunda sürdürüldüğünü vurguladı.

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YENİ SAHİBİ TVF'NİN İŞTİRAKİ OLACAK

Anlaşma kapsamında Ziraat Katılım ve Halk Katılım'ın paylarının tamamının, TVF'nin yüzde 100 iştiraki olan TVF Katılım Finans Yatırımları AŞ'ye devredilmesi öngörülüyor.

Söz konusu işlem, iki bankanın doğrudan tek bir banka bünyesinde hukuken birleşmesinden ziyade, kamu sermayeli katılım finans kuruluşlarının ortak bir yapı altında toplanmasına yönelik bir adım olarak öne çıkıyor. Sürecin tamamlanmasıyla iki kuruluşun hissedarlık yapısında değişiklik gerçekleşecek.