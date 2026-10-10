Borsada haftanın yükselenleri! İşte para girişi ve çıkışı olan hisseler

Enflasyonun tahminlerin altında kalması, faiz indirimi beklentilerinin artması ve tasfiye edilen fonlarda ödeme sürecinin başlaması, iç piyasalarda bu hafta öne çıkan gelişmeler arasında yer aldı. Borsa endeksi ise haftayı 12.265 seviyesinden “primsiz” tamamladı. Borsa şirketlerinin pay geri alımlarının hız kazandığı görüldü. Haftanın yükselen ve düşen hisseleri ile para girişi ve çıkışı olan paylar hangileri oldu? Detaylar haberimizde….

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İç piyasalarda bu hafta eylül enflasyonu ve yatırım fonlarının tasfiye sürecine ilişkin gelişmeler önemli gündem maddeleri olarak öne çıktı. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı eylül enflasyonu, piyasa beklentilerinin altında kaldı. Tüketici fiyatları aylık yüzde 1,84 arttı. Yıllık TÜFE yüzde 29,73’e geriledi.

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan ise TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı sunumda, jeopolitik gelişmeler ve enerji fiyatlarındaki oynaklık sebebiyle dezenflasyon sürecinin ivme kaybetmekle birlikte devam ettiğini belirtti.

Karahan, para piyasası ve benzeri fonlardan gerçekleşen çıkışların önemli bölümünün mevduata yöneldiğini, bankacılık sistemindeki mevduatın yaklaşık 800 milyar TL arttığını açıkladı.

ÖDEMELER BAŞLADI

Bu arada 8 Ekim 2026 tarihi itibarıyla A1 Capital, Bulls ve Pardus portföy yönetim şirketlerinin kurucusu olduğu toplam 17 fonun tasfiye sürecinde son aşamaya gelindi. Yatırımcı ödemelerine ilişkin tutarlar Ziraat Bankası tarafından ilgili banka ve aracı kuruluş hesaplarına aktarıldı. Tasfiye tutarları, yatırımcı hesaplarına bu banka ve aracı kuruluşlar tarafından en hızlı şekilde aktarılacak.

Diğer sorunlu yatırım fonlarının tasfiyesine ilişkin kanun teklifi ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuluyor. Bu telifle birlikte de "1 milyon liraya kadar olan anapara ödemeleri" düzenlenecek.

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BORSA BEKLEMEDE

Enflasyonun tahminlerin altında kalması ve TCMB’den faiz indirimi beklentilerinin artmasına rağmen borsa, haftayı primsiz tamamladı. Geçen hafta 12.270 puandan kapanış yapan endeks, bu haftayı 12.265 seviyesinden tamamladı.

Borsada şirketlerin pay geri alımlarının da hız kazandığı görüldü. 1 Ekim'den itibaren yapılan geri alım işlemleri toplamda 2,2 milyar TL'yi aştı.

Öte yandan Uluslararası endeks sağlayıcısı FTSE Russell, Türkiye'nin “İleri Gelişmekte Olan Piyasa” statüsünde değişiklik yapmadığını ve ülkeyi izleme listesine almadığını duyurdu.

Borsada haftanın yükselenleri! İşte para girişi ve çıkışı olan hisseler

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

BİST 100 kapsamındaki şirketlere bakıldığında bu hafta en çok yükselen hisseler şunlar oldu:

Hisse Kodu Fiyat Yükseliş PAHOL 1,03 TL %11,96 ISDMR 65,90 TL %8,12 CVKMD 13,90 TL %8,09 AKCNS 221,40 TL %7,74 TKFEN 265,00 TL %6,81

EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Yine BİST 100 kapsamında en çok gerileyen hisseler ise şöyle sıralandı:

Hisse Kodu Fiyat Düşüş BERA 11,75 TL %9,75 BRYAT 1,410,00 TL %7,84 ASTOR 204,40 TL %7,09 BRSAN 659,00 TL %6,33 PGSUS 134,40 TL %5,08

PARA GİRİŞİ OLAN HİSSELER

Hisse Kodu Para Girişi ASTOR 205,59 milyon TL TRALT 200,40 milyon TL THYAO 195,67 milyon TL TUPRS 89,12 milyon TL ENKAI 65,77 milyon TL

PARA ÇIKIŞI OLAN HİSSELER

Hisse Kodu Para Çıkışı ASELS 1.034,60 milyar TL AKBNK 279,04 milyon TL YKBNK 252,69 milyon TL BIMAS 233,95 milyon TL KCHOL 193,22 milyon TL

Önemli Uyarı: Bu içerik borsada gerçekleşen işlemler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Herhangi bir tavsiye niteliğinde kesinlikle değildir.