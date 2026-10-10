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Borsada haftanın yükselenleri! İşte para girişi ve çıkışı olan hisseler

Borsada haftanın yükselenleri! İşte para girişi ve çıkışı olan hisseler
Fotoğraf Başlığı Borsada haftanın yükselenleri! İşte para girişi ve çıkışı olan hisseler

Enflasyonun tahminlerin altında kalması, faiz indirimi beklentilerinin artması ve tasfiye edilen fonlarda ödeme sürecinin başlaması, iç piyasalarda bu hafta öne çıkan gelişmeler arasında yer aldı. Borsa endeksi ise haftayı 12.265 seviyesinden “primsiz” tamamladı. Borsa şirketlerinin pay geri alımlarının hız kazandığı görüldü. Haftanın yükselen ve düşen hisseleri ile para girişi ve çıkışı olan paylar hangileri oldu? Detaylar haberimizde….

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Ömer Faruk Bingöl
ÖMER FARUK BİNGÖL

İç piyasalarda bu hafta eylül enflasyonu ve yatırım fonlarının tasfiye sürecine ilişkin gelişmeler önemli gündem maddeleri olarak öne çıktı. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı eylül enflasyonu, piyasa beklentilerinin altında kaldı. Tüketici fiyatları aylık yüzde 1,84 arttı. Yıllık TÜFE yüzde 29,73’e geriledi.

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan ise TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı sunumda, jeopolitik gelişmeler ve enerji fiyatlarındaki oynaklık sebebiyle dezenflasyon sürecinin ivme kaybetmekle birlikte devam ettiğini belirtti.

Karahan, para piyasası ve benzeri fonlardan gerçekleşen çıkışların önemli bölümünün mevduata yöneldiğini, bankacılık sistemindeki mevduatın yaklaşık 800 milyar TL arttığını açıkladı.

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ÖDEMELER BAŞLADI

Bu arada 8 Ekim 2026 tarihi itibarıyla A1 Capital, Bulls ve Pardus portföy yönetim şirketlerinin kurucusu olduğu toplam 17 fonun tasfiye sürecinde son aşamaya gelindi. Yatırımcı ödemelerine ilişkin tutarlar Ziraat Bankası tarafından ilgili banka ve aracı kuruluş hesaplarına aktarıldı. Tasfiye tutarları, yatırımcı hesaplarına bu banka ve aracı kuruluşlar tarafından en hızlı şekilde aktarılacak.

Diğer sorunlu yatırım fonlarının tasfiyesine ilişkin kanun teklifi ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuluyor. Bu telifle birlikte de "1 milyon liraya kadar olan anapara ödemeleri" düzenlenecek.

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BORSA BEKLEMEDE

Enflasyonun tahminlerin altında kalması ve TCMB’den faiz indirimi beklentilerinin artmasına rağmen borsa, haftayı primsiz tamamladı. Geçen hafta 12.270 puandan kapanış yapan endeks, bu haftayı 12.265 seviyesinden tamamladı.

Borsada şirketlerin pay geri alımlarının da hız kazandığı görüldü. 1 Ekim'den itibaren yapılan geri alım işlemleri toplamda 2,2 milyar TL'yi aştı.

Öte yandan Uluslararası endeks sağlayıcısı FTSE Russell, Türkiye'nin “İleri Gelişmekte Olan Piyasa” statüsünde değişiklik yapmadığını ve ülkeyi izleme listesine almadığını duyurdu.

Borsada haftanın yükselenleri! İşte para girişi ve çıkışı olan hisseler
Başlık ResmiBorsada haftanın yükselenleri! İşte para girişi ve çıkışı olan hisseler

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

BİST 100 kapsamındaki şirketlere bakıldığında bu hafta en çok yükselen hisseler şunlar oldu:

Hisse KoduFiyatYükseliş
PAHOL1,03 TL%11,96
ISDMR65,90 TL%8,12
CVKMD13,90 TL%8,09
AKCNS221,40 TL%7,74
TKFEN265,00 TL%6,81

EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Yine BİST 100 kapsamında en çok gerileyen hisseler ise şöyle sıralandı:

Hisse KoduFiyatDüşüş
BERA11,75 TL%9,75
BRYAT1,410,00 TL%7,84
ASTOR204,40 TL%7,09
BRSAN659,00 TL%6,33
PGSUS134,40 TL%5,08

PARA GİRİŞİ OLAN HİSSELER

Hisse KoduPara Girişi
ASTOR205,59 milyon TL
TRALT200,40 milyon TL
THYAO195,67 milyon TL
TUPRS89,12 milyon TL
ENKAI65,77 milyon TL

PARA ÇIKIŞI OLAN HİSSELER

Hisse KoduPara Çıkışı
ASELS1.034,60 milyar TL
AKBNK279,04 milyon TL
YKBNK252,69 milyon TL
BIMAS233,95 milyon TL
KCHOL193,22 milyon TL

Önemli Uyarı: Bu içerik borsada gerçekleşen işlemler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Herhangi bir tavsiye niteliğinde kesinlikle değildir.

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