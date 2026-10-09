Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından açıklanan son verilere göre BES’te toplam katılımcı sayısı 18,33 milyon kişi ve toplam fon büyüklüğü 2,57 trilyon TL oldu. Dikkatler bir yandan da BES fonlarının getirilerine çevrilirken; son bir yıllık dönemde 79 fon TL mevduatın ve 241 fon TÜFE'nin üzerinde getiri sundu. Zirvedeki fon, yüzde 86’lık getiri ile öne çıktı.

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TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalarda geçen ay tasfiye edilen fonların ardından süreç devam ederken, 8 Ekim 2026 tarihi itibarıyla A1 Capital, Bulls ve Pardus portföy yönetim şirketlerinin kurucusu olduğu toplam 17 fonun tasfiye sürecinde son aşamaya gelindi. Yatırımcı ödemelerine ilişkin tutarlar Ziraat Bankası tarafından ilgili banka ve aracı kuruluş hesaplarına aktarıldı. Tasfiye tutarlarının yatırımcı hesaplarına, bu banka ve aracı kuruluşlar tarafından en hızlı şekilde aktarılacağı ifade edildi.

BES’TE PROBLEM YOK

Bu arada sektörde yaşanan gelişmeler, Bireysel Emeklilik Sistemindeki (BES) fonları da gündeme getirdi. BES’te herhangi bir problem yaşanmazken, Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından açıklanan son verilere göre toplam katılımcı sayısı 18,33 milyon kişi ve toplam fon büyüklüğü 2,57 trilyon TL oldu. Dikkatler bir yandan da BES fonlarının getirilerine çevrildi.

BES fonları ne kazandırdı? Yıllık getiri yüzde 86’ya ulaştı

241 FON TÜFE’Yİ YENDİ

BES Uzmanı Zeynep Candan Aktaş tarafından paylaşılan verilere göre son bir yılda BES havuzunda en iyi getiren fonlar arasında listesinin başında %86 ile HDI Fiba Dengeli Değişken Grup Fonu yer aldı.

Aktaş, “Tabloda biraz aşağıya inince başlangıç fonları ve para piyasası fonları listeye girmiş. BES havuzundaki 388 fondan 79 adet fon, mevduat faizinin üzerinde getiri yapmış. 241 adet fonun getirisi de yıllık %30 olarak gerçekleşen TÜFE'nin üzerinde. En çok kaybettiren fon gruplarında ise kıymetli maden fonları ilk sıralarda yer alıyor” dedi.

EN İYİ GETİREN FONLAR

8 Ekim itibarıyla son bir yıllık dönemde BES kapsamında en iyi getiri sunan ilk 10 fon şöyle sıralanıyor:

Fon Adı Getiri Oranı (%) HDI Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF %86,08 AgeSA Hay. ve Em. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF %58,86 BNP Paribas Cardif Em. OKS Muh. Değ. EYF %49,70 HDI Fiba Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Değişken EYF %48,99 AgeSA Hay. ve Em. Başlangıç EYF %48,76 Türkiye Hay. ve Em. Başlangıç Katılım EYF %48,70 HDI Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF %48,51 BNP Paribas Cardif Em. Başlangıç EYF %48,45 Allianz Yaşam ve Em. Başlangıç EYF %48,15 QNB Sağlık Hay. Sigorta ve Em. Para Piyasası EYF %48,14

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