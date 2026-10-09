Tüketiciler yükselen ulaşım faturalarını düşürmek için arayışa girerken; bankaların akaryakıt sektöründe çeşitli puan ve indirim kampanyaları dikkat çekiyor. Ekim boyunca geçerli olacak güncel kampanyalarda indirim oranı yüzde 9’a yaklaşıyor.

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Petrol fiyatlarında bu yıl yaşanan yükseliş, tüketicilerin akaryakıt faturasının da kabarmasını beraberinde getirdi. 2025 yılını 61 dolardan tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, 9 Ekim itibarıyla 103 dolara yakın seyrediyor. Böylece fiyatlarda yaşanan artış yüzde 69’a yaklaşmış durumda…

Akaryakıt fiyatlarına bakıldığında bu yıl İstanbul Avrupa yakasında benzinin litre fiyatı (8 Ekim itibarıyla) 53,05 TL’den 84,75 TL’ye ve motorinin litresi de 54,37 TL’den 90,19 TL’ye yükseldi. Fiyatlardaki artış motorinde yüzde 65 gibi yüksek bir seviyede gerçekleşti.

KART KAMPANYALARI

Tüketiciler yükselen ulaşım faturalarını düşürmek için arayışa girerken; bankaların da akaryakıt sektöründe çeşitli puan ve indirim kampanyaları dikkat çekiyor. Ekim ayı boyunca geçerli olacak güncel kampanyalar şöyle sıralanıyor:

- Paraf Kart, tüm istasyonlarda geçerli olmak üzere 3 defa 1.500 TL harcamaya 400 TL ParafPara veriyor. İndirim oranı yüzde 8,89'a denk geliyor.

- Denizbank Bonus kart, tüm istasyonlarda geçerli olmak üzere 3 defa 2.000 TL harcamaya, üçüncü alışverişte 500 TL indirim uyguluyor. Bu kampanyanın indirim oranı yüzde 8,33'e denk geliyor.

- Maximum kart, Shell istasyonlarında geçerli olmak üzere 4 defa 1.500 TL harcamaya 500 TL puan veriyor. Bu kampanyanın indirim oranı yüzde 8,33 olarak gerçekleşiyor.

Ucuz akaryakıt için formül! İndirim oranı yüzde 9’a yaklaşıyor

İNDİRİM DE VAR

- TEB Bonus kart, Petrol Ofisi istasyonlarında geçerli olmak üzere 4 defa 1.600 TL harcamaya 500 TL indirim kampanyası uyguluyor. Bu kampanya 5'inci defa yapılan alışverişte devreye giriyor.

- Bankkart (Ziraat Bankası), TotalEnergies istasyonlarında geçerli olmak üzere 4 defa 1.650 TL harcamaya 500 TL puan veriyor. 5'inci yakıt alımında devreye giren bu puan, yüzde 7,58'lik bir indirime denk geliyor.

- Axess, Opet istasyonlarında geçerli olmak üzere 4 defa 1.500 TL harcamaya 450 TL puan sunuyor. Bu kampanyanın indirim oranı yüzde 7,50'i buluyor.

- Garanti Bonus, Petrol Ofisi istasyonlarında geçerli olmak üzere 4 defa 1.600 TL harcamaya 450 TL puan veriyor. Bu kampanyanın da indirim oranı yüzde 7,03 oluyor.

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