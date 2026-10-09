ABD tahvil getirilerinin zirve seviyelerden gerilemesi, Başkan Donald Trump'ın İran ile görüşmelere ilişkin açıklamaları ve petrol fiyatlarında üç haftanın zirvesinden düşüş, altın fiyatlarına destek oluyor. Ons fiyatı TSİ 06:00 itibarıyla 4.177 dolardan fiyatlandı. Haftalık bazda ons yüzde 0,9 prim yaparken, bu görünümün korunması halinde altında önceki iki haftalık düşüş serisi de son bulacak.

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Küresel piyasalarda haftanın son işlem gününde altında pozitif hareketlilik yaşanıyor. Dün yüzde 0,54 primle 4.133 dolardan kapanış yapan ons, bugün de TSİ 06:00 itibarıyla 4.177 dolardan fiyatlandı. Onsta haftalık prim yüzde 0,9 civarında gerçekleşiyor. Bu görünümün korunması halinde altın, önceki iki haftalık düşüş serisini sonlandırmış olacak. Geçen haftaki kapanış 1.140 dolardan gerçekleşmişti.

Bu arada spot piyasada işlem gören 9 Ekim 2026 gram altın fiyatı da 6.626 TL’den güne başlıyor.

Tahvil geriledi, altın yükseldi! İki haftalık düşüş serisi bitiyor

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR

ABD tahvil getirilerinin zirve seviyelerden gerilemesi ve Başkan Donald Trump'ın İran ile görüşmelere ilişkin açıklamaları, değerli metalde yükselişi destekledi. Petrol fiyatlarında da 3 haftanın zirvesinden düşüşün enflasyon endişelerini hafifletmesi, altın fiyatlarına olumlu yansıdı. Ancak FED'in ilerleyen aylarda faiz artırabileceği beklentisi, yükselişin önündeki önemli risklerden biri olmayı sürdürüyor.

Tahvil geriledi, altın yükseldi! İki haftalık düşüş serisi bitiyor

TAHVİL FAİZİ ETKİSİ

ABD'de 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5,35'ten yüzde 5,22'ye, 30 yıllık tahvil getirisi ise yüzde 5,70'ten yüzde 5,60'a geriledi. Son dönemde yüksek seviyelere çıkan getirilerdeki düşüşte, tahvil piyasasına gelen talep ve uzun vadeli tahvil ihalesinin olumlu karşılanması etkili oldu.

Bu gelişme altın açısından önem taşıyor. Faiz getirisi sağlamayan altının elde tutulmasının alternatif maliyeti, tahvil faizleri yükseldiğinde artıyor. Getirilerin gerilemesi ise altın üzerindeki bu baskıyı hafifletiyor. Reel faizlerdeki düşüş değerli metalin yükselişi desteklenebiliyor.

TRUMP'IN İRAN MESAJI

Trump'ın, ABD'nin İran ile “verimli görüşmeler” yürüttüğünü söylemesi ve ara seçimlerden önce İran'a saldırmaktan kaçınacağı mesajını vermesi de jeopolitik gerilimin azalabileceği beklentisini güçlendirdi. Açıklamaların ardından petrol fiyatları geriledi.

Petroldeki düşüş, enerji maliyetleri üzerinden enflasyon baskısının hafifleyebileceği beklentisini artırarak altına destek sağladı. Bununla birlikte, jeopolitik risklerin azalması güvenli liman talebini sınırlayabilir.

Tahvil geriledi, altın yükseldi! İki haftalık düşüş serisi bitiyor

FED'İN FAİZ MESAJLARI

Piyasalarda FED'in bu ay faizleri sabit tutma olasılığı yaklaşık yüzde 82 olarak fiyatlanırken, aralık ayında faiz artırımı ihtimali yüzde 81 civarında bulunuyor.

Tahvil geriledi, altın yükseldi! İki haftalık düşüş serisi bitiyor

Son olarak St. Louis FED Başkanı Alberto Musalem de enflasyonu yüzde 2'lik hedefe yaklaştırmak için önümüzdeki 6 ila 9 ay içinde faiz artışlarının gerekebileceğini belirtti. Bu mesaj, enflasyonla mücadelenin henüz tamamlanmadığına işaret ediyor.

Altının kısa vadeli yönünde tahvil getirilerinin seyri ve İran meselesinin etkili olduğunu belirten analistler, orta vadede FED'in faiz politikasına dikkat çekiyor. Yeni faiz artışı beklentilerinin altında uzun soluklu bir yükseliş üzerinde baskı oluşturabileceği de ifade ediliyor.

