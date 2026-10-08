Avrupa Merkez Bankası, Orta Doğu’daki gerilimin tetiklediği enerji şokları ve 3 yılın zirvesine çıkan Avro Bölgesi enflasyonu karşısında "aşırı ihtiyatlı" tutumunu sürdürüyor. Son toplantı tutanaklarına göre, faiz kararlarında nötr kalmayı tercih eden banka, fiyat baskılarına karşı temkinli duruşundan taviz vermezken piyasalar bu ay faizlerin sabit bırakılmasını bekliyor

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Avrupa Merkez Bankası (ECB), Orta Doğu’da tırmanan gerilimin tetiklediği enerji şokları ve Avro Bölgesi’nde üç yılın zirvesine tırmanan enflasyon karşısında temkinli duruşunu koruyor. Bankanın 9-10 Eylül toplantısına ait yayımlanan tutanaklar, Yönetim Konseyi’nin fiyat artış risklerine karşı aşırı ihtiyatlı bir çizgi izlediğini ortaya koydu.

Tutanaklarda, olağanüstü enerji fiyat oynaklığı ve yaygın belirsizlik ortamında, enflasyon görünümüne yönelik risklerin yukarı yönlü olduğu konusunda tüm üyelerin hemfikir olduğu belirtilirken petrol fiyatlarındaki şokun oluşturduğu yüksek belirsizlik nedeniyle bankanın iletişiminde "nötr" bir dil kullanılması gerektiği vurgulandı.

FAİZ PATİKASINDA 'NÖTR' İLETİŞİM STRATEJİSİ

Böylece, eylül ayında alınan faiz artışı kararının, önceden belirlenmiş bir sıkılaştırma döngüsünün parçası olduğu izleniminin verilmesinden kaçınılmasının amaçlandığı ifade edilen tutanaklarda, para politikası yapıcılarının bu adımın "son faiz artışı" olduğu sinyalini vermekten de kaçınarak "sürekli ihtiyatın" önemine dikkati çektiği aktarıldı.

Tutanaklarda, ECB yetkililerinin, enerji şokunun daha da derinleşebileceği, bunun diğer ürün fiyatları ile ücretler üzerindeki etkisinin öngörülenden daha ağır olabileceği uyarısında bulunduğu kaydedildi.

Avrupa Merkez Bankası'ndan piyasaları ilgilendiren mesaj: Faiz artırımı gelecek mi?

GAZ FİYATLARI TIRMANABİLİR

Piyasa bazlı enflasyon görünümünün öncelikli olarak enerji fiyatlarındaki gelişmeler tarafından yönlendirilmeye devam ettiği vurgulanan tutanaklarda, olası arz kesintileri veya düşük depolama seviyeleriyle birleşecek soğuk bir kışın gaz fiyatlarını daha da tırmandırabileceği endişesine yer verildi.

Enerji fiyatlarının yüksek kalma süresi uzadıkça genel enflasyonu yukarı çekme riskinin de o denli arttığı ifade edildi.

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HEDEFE ULAŞMAK ZAMAN ALACAK

Öte yandan, analistlere göre ECB, petrol fiyatlarında yaşanan şokun genel fiyat yapısı üzerinde kalıcı bir etki bırakmasını engellemeyi amaçlıyor.

Orta Doğu’daki savaşın tetiklediği yüksek enerji maliyetlerinin, tüketiciler ve şirketler üzerinde baskı oluşturarak ücretler ile fiyatların birbirini yukarı çektiği "ikinci tur etkileri" oluşturma riski bulunuyor.

Avrupa Merkez Bankası'ndan piyasaları ilgilendiren mesaj: Faiz artırımı gelecek mi?

Bu arada, yüksek enerji maliyetleri, Avro Bölgesi'nde enflasyonu eylülde yüzde 3,8 ile son 3 yılın en yüksek seviyesine taşıdı.

ECB, genel enflasyonun 2027'nin ilk yarısına kadar yüzde 2'lik hedefin oldukça üzerinde kalmaya devam edeceğini öngörüyor.

Finansal piyasalar, ECB Yönetim Konseyinin bu ay sonundaki toplantıda politika faizini yüzde 2,50'de sabit tutmasını, aralık ayında ise bu yılki üçüncü faiz artışına gitmesini bekliyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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