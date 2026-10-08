Fed'den yeni faiz artışı sinyali! Waller'dan kritik enflasyon mesajı

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, İstanbul Ekonomi Forumu'nda yaptığı açıklamada, enflasyonun yüzde 2 hedefine dönmesi için ek faiz artışlarının gündeme gelebileceğini söyledi. Enflasyonun hâlâ yüksek seyrettiğini vurgulayan Waller, faiz artışlarının zamanlamasında esneklik bulunduğunu belirterek petrol fiyatları, yapay zekâ yatırımları ve ticaret tarifelerinin oluşturduğu risklere dikkat çekti.

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ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, enflasyonun yüzde 2 hedefine daha hızlı dönmesini sağlamak için ilave faiz artışlarının gündeme gelebileceği mesajını verdi.

İstanbul Ekonomi Forumu'nda açıklamalarda bulunan Waller, ekonomik verilerin eylül toplantısından beri görünümü önemli ölçüde değiştirmediğini ve ABD ekonomisinin genel olarak aynı noktada olduğunu belirtti.

Fedden yeni faiz artışı sinyali! Wallerdan kritik enflasyon mesajı

EK FAİZ ARTIŞI BEKLENİYOR

Waller, verilerin beklentiler doğrultusunda gelmeye devam etmesi durumunda enflasyonla mücadele için ek faiz artışları beklediğini söyleyerek, "Bu artışların ne zaman yapılacağı konusunda bir miktar esneklik var." ifadelerini kullandı.

Faiz artışlarının peş peşe yapılan toplantılarda yapılmasının zorunlu olmadığını söyleyen Waller, artışların enflasyonun hedefe kabul edilebilir bir süre içerisinde dönmesini sağlayacak biçimde devreye alınması gerektiğini kaydetti.

Fedden yeni faiz artışı sinyali! Wallerdan kritik enflasyon mesajı

ÇEKİRDEK ENFLASYONA YÜZDE 2,5 İLE 3 ARASINDA

Waller, kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksiyle (PCE) ölçülen 12 aylık çekirdek enflasyonun 2024 ilkbaharından beri yaklaşık yüzde 2,5 ile yüzde 3 arasında seyrettiğini kaydetti.

Bu seviyenin Fed'in yüzde 2'lik hedefinin üstünde olduğunu ve enflasyonda hedefe yönelik yeterli ilerleme sağlanamadığını kaydeden Waller, eylül ayı istihdam verilerinin de iş gücü piyasasının sağlam ve istikrarlı olduğunu gösterdiğini belirtti.

EKONOMİK AKTİVİTE YILIN İKİNCİ YARISINDA GÜÇLENİYOR

Waller, ekonomik aktivitenin yılın ikinci yarısında güçlendiği ile alakalı işaretler sebebiyle daha sıkı para politikasının ekonomide sert bir yavaşlamaya neden olacağı hususunda büyük bir endişe taşımadığını söyledi.

Waller, buna rağmen son dönemde enflasyonda görülen hızlanmanın tüketicilerin, yatırımcıların ve fiyat belirleyen şirketlerin geleceğe yönelik enflasyon beklentilerini yükseltmesinden endişe duyduğunu kaydetti.

"YAKIN VADEDE POLİTİKAMIZ ENFLASYON TARAFINA ODAKLANACAK"

Waller, "Genel olarak yeni veriler, iş gücü piyasasının istikrarlı ve enflasyonun çok yüksek olduğu yönündeki görüşümü güçlendiriyor. En azından yakın vadede politikamız görevimizin enflasyon tarafına odaklanacak." dedi.

Fed'in eylül toplantısında politika faizini 25 baz puan yükselterek yüzde 3,75-4 aralığına yükseltmesinin sadece ağustos ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verisine dayanmadığını söyleyen Waller, kararın birkaç ay boyunca biriken ekonomik göstergelerin sonucu olduğunu söyledi.

Waller, güçlenen iş gücü piyasası ve kalıcı enflasyonist baskıların da faiz kararında etkili olduğunu ifade etti.

PETROL, YAPAY ZEKA YATIRIMLARI VE TARİFELER RİSK OLUŞTURUYOR

Waller, enflasyon görünümünde yukarı yönlü risk taşıyan unsurlara da dikkat çekti.

Orta Doğu'daki çatışmanın hızlı biçimde sona ermemesi ve petrol fiyatlarının gelecek sene de yüksek seyretmesi ihtimalinin enflasyon görünümünü zorlaştırabileceğini kaydetti.

Yapay zeka altyapısına yönelik yatırımların da elektrik ekipmanları, çipler ve veri merkezlerinde kullanılan yapı malzemelerinin fiyatlarını yükselttiğine dikkat çeken Waller, bu yatırımların büyüklüğü ile alakalı projeksiyonların hızla yükseldiğini belirtti.

Devam eden ticaret gerilimleri ve tarifelerin de enflasyon üstünde tekrar yukarı yönlü baskı oluşturabileceğini belirten Waller, bu faktörlerin sene boyunca enflasyonun yüzde 2 hedefine dönüşünde kaydedilen sınırlı ilerlemeyi gölgelediğini ifade etti.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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