Davut Küçük 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Saadet Partisi Şanlıurfa Bölgesi, 8'nci sıradan millet vekili adayıdır.1990 yılında Şanlıurfa’ da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Şanlıurfa'da tamamladı. Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezun oldu. Serbest Avukat olarak görev yapmaktadır.
Davut Küçük kimdir?
23.06.2018 - 20:42 | Son Güncelleme: 23.06.2018 - 20:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Davut Küçük kimdir? Davut Küçük kaç yılında hangi ilde doğdu, hangi okullarda okudu?
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568228 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/biyografi/568228.aspx
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