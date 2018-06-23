Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Davut Küçük 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Saadet Partisi Şanlıurfa Bölgesi, 8'nci sıradan millet vekili adayıdır.

1990 yılında Şanlıurfa’ da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Şanlıurfa'da tamamladı. Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezun oldu. Serbest Avukat olarak görev yapmaktadır.