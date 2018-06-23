Şeyhisa Koşdaş 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Saadet Partisi Şanlıurfa Bölgesi, 12'nci sıradan millet vekili adayıdır.

Şeyhisa Koşdaş, 1993 Şanlıurfa'da doğdu. Harran Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde eğitimine devam etmektedir. öğrencisi. 4 yıl Harran Üniversitesi genç girişimcilik kulübü başkanlığı yaptı. Saadet Partisi Şanlıurfa İl Gençlik Kollarında Yüksek Öğrenim Başkanlığı görevini halen yürütmekte yürütmekte.