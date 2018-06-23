Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zuhal Çiftkaya 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, İyi Parti Şanlıurfa Bölgesi, 1'nci sıradan millet vekili adayıdır.

Zuhal Çiftkaya, 1969 yılında Şanlıurfa'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Şanlıurfa'da tamamlayan Çiftkaya, Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik bölümünden mezun oldu. Evli ve 3 çocuk annesidir.