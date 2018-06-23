Zuhal Çiftkaya 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, İyi Parti Şanlıurfa Bölgesi, 1'nci sıradan millet vekili adayıdır.Zuhal Çiftkaya, 1969 yılında Şanlıurfa'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Şanlıurfa'da tamamlayan Çiftkaya, Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik bölümünden mezun oldu. Evli ve 3 çocuk annesidir.
Zuhal Çiftkaya kimdir?
23.06.2018 - 20:42 | Son Güncelleme: 23.06.2018 - 20:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Zuhal Çiftkaya kimdir? Zuhal Çiftkaya kaç yılında hangi ilde doğdu, hangi okullarda okudu?
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568234 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/biyografi/568234.aspx
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