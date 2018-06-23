Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Ören 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Adalet ve Kalkınma Partisi Siirt Bölgesi, 1'nci sıradan millet vekili adayıdır.

Osman Ören, 13 Nisan 1966'da Siirt'te doğdu. Babasının adı Cüneyt, annesinin adı Fatma'dır. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu. Öğretmenliğe 1987'de Osmaniye Kadirli'de başladı. Sırasıyla Siirt Ticaret Meslek Lisesi, Gazi Lisesi, Siirt Lisesi ve Sancaklar İlköğretim Okulu ve Siirt Atatürk Anadolu Lisesinde idareci ve müdür olarak görev yaptı. Siirt Gençlik ve Spor İl Müdür Vekilliği ve Siirt Belediye Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Birçok sivil toplum kuruluşunda kurucu üye olarak aktif görev aldı. 24. Dönem AK Parti Siirt Milletvekili olan Ören, evli ve 3 çocuk babasıdır.