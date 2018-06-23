Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sadettin Sabaz 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Adalet ve Kalkınma Partisi Siirt Bölgesi, 2'nci sıradan millet vekili adayıdır.

AK PARTİ SİİRT MİLLETVEKİLİ 2. SIRA ADAYI SADETTİN SABAZ Sadettin Sabaz, 11 Ocak 1952 tarihinde Siirt'in Kurtalan ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu Kurtalan'da okudu. Diyarbakır Öğretmen Okulu'ndan 1970 yılında mezun oldu. 1970 yılında Kurtalan ilçesin Avcılar Köyü ilkokulu öğretmeni olarak göreve başladı. Diyarbakır Eğitim Enstitüsü Türkçe Bölümü'nü bitirdi, akabinde Eskişehir Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı alanında lisansını tamamladı. 11 Kasım 1975 yılında Siirt ili, Kurtalan ilçesi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne atandı. Sekiz yıllık bu görev süresince özellikle kırsal kesimlerdeki yoksul öğrencilerin okula kavuşturulmasında başarılı çalışmalar yaptı. Kurtalan Lisesi Müdürlüğü görevinde de bulunduktan sonra Kurtalan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atandı. 12 Ağustos 1992 tarihinde Ankara İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılığına atandı. Burada zaman zaman Koordinatör Müdür Yardımcılığı ve Müdür Vekilliği görevlerinde bulundu. Daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında sırasıyla; Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Merkez Teşkilatı Şube Müdürlüğü, MEB Araştırma-Planlama ve Koordinasyon kurulunda Daire Başkanlığı (Bağımlı), MEB Hizmet İçi Eğitim Daire Başkanlığı (Bağımsız), MEB Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü, MEB Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, MEB Müsteşar Yardımcılığı, MEB Bakanlık Müşavirliği, Suudi Arabistan Riyad Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği görevlerinde bulundu. Görevleri süresince yurt içinde ve yurt dışında pek çok eğitim etkinliği ve projelerde görev aldı. Çeşitli eğitim programlarında öğretim görevlisi olarak görev aldı. Halen emekli Müsteşar Yardımcısıdır.