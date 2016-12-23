Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Ocak ayında Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleşecek toplantıda Suriye'de kalıcı ateşkesin masaya yatırılacağını duyurdu. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gennady Gatilov tarafından yapılan açıklamada toplantıya Türkiye ve İran'ın katılacağı bildirildi. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarifi geçen hafta Rusya'nın başkenti Moskova'da buluşmuş ve bir mutabakata varmıştı.