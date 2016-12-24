Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afriqiyah Hava Yolları’na ait A320 model uçakta 111 yolcu ve 7 mürettebat bulunuyordu. Sebha-Trablus seferini yaparken kaçırılan uçak için Malta güvenlik güçleri teyakkuzda. Uçağı kaçıran iki hava korsanı bütün yolcuları serbest bıraktı ancak pilotu rehin almaya devam edeceklerini ifade etti. Malta basını, korsanların devrik Libya lideri Muammer Kaddafi’nin oğlu Seyfülislam Kaddafi’nin cezaevinden serbest bırakılmasını talep ettiğini duyurdu. Üç saat sonra teslim olan iki korsan, Malta’dan da sığınma istedi. Zanlılar, gözaltına alındı.