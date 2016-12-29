Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye'ye keskin nişancılardan oluşan bir Çeçen tugayını gönderdiği iddia edildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Suriye'nin Halep kentinin rejim tarafından muhaliflerden alınmasının ardından ülkenin geri kalanında hakimiyetin hızla sağlanması için Çeçen özel harekat askerlerini sahaya sürdüğü bildirildi. İngiliz The Daily Beast, haberi "Rusya Devlet Başkanı, 'Şama' adındaki keskin nişancılardan oluşan bir Çeçen tugayını Suriye'ye gönderdi" şeklinde duyurdu. İddialara göre kısa bir süre önce rejim güçleri Halep'te muhalif kılığında 3 tim yakaladı. Çatışma sonrası bazıları yaralandı. Ancak sağ kalan ekip, gelen emir doğrultusunda teslim oldu. Yakalananların hepsi NATO'nun gizli ordularına üye isimler çıktı. Putin, gönderdiği bir NATO askerlerinin tamamını Rusya'ya getirtti. Sorguları Rusya'da yapıldı. NATO, askerleri geri almak istedi ancak Putin'e "NATO askerlerimizi verin" diyecek bir üye ülke bulunamadı.

NATO'YA BİR CEVAP MI?

Suriye'de yaşanan bu gelişmelerin üzerinden 1 hafta geçtikten sonra Karlov suikastı yaşandı. Karlov suikastı, Putin'in bu hareketine bir cevap olabilirdi. Batılı kaynaklar, suikast sonrası Rusya'nın Şama ismindeki Çeçen suikast timini bölgeye göndermesini bu gelişmelerin son halkası olarak yorumladı. Takvim