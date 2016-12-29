Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun keşif birliklerinin sızma girişimini engelledi.Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, sınırdan sızma girişiminde bulunan Ermeni keşif birliğinin pusuya düşürüldüğü bildirildi.Çıkan çatışmada Ermeni birliklerin kayıp vererek geri çekildiği, Azerbaycan ordusundan da bir askerin kaybolduğu belirtildi.Kayıp askerin aranması için çalışmaların devam ettiği, Ermenistan'ın provokasyonlara devam etmesi durumunda daha büyük kayıplarla karşı karşıya kalacağı kaydedildi.

Azerbaycan, Ermenistan'a ait insansız hava aracını düşürdü

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait insansız hava aracını düşürdü.Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan-Ermenistan cephe hattının Terter bölgesinde, Azerbaycan mevzileri üzerinde uçan Ermenistan'a ait insansız hava aracının özel yöntemle düşürüldüğü bildirildi.Bakanlık, bu sabah da sınırdan sızma girişiminde bulunan Ermeni keşif birliğinin pusuya düşürüldüğünü duyurmuştu.Çıkan çatışmada Ermeni birliklerin kayıp vererek geri çekildiği, Azerbaycan ordusundan da bir askerin kaybolduğu belirtilmişti.