Trudeau, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kanada'nın İstanbul'daki terörist saldırıyı kınadığını belirterek, "Türkiye ile yas tutuyor ve mağdur ailelerine başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı. İstanbul'daki terör saldırısında, hayatını kaybedenler arasında bir Kanada vatandaşı da bulunuyor.
Kanada Başbakanı'ndan kınama mesajı
02.01.2017 - 04:07 | Son Güncelleme: 02.01.2017 - 04:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İstanbul Ortaköy’de bir gece kulübüne yapılan ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınadı.
Etiketler : kanada,kanada başbakanı,istanbul saldırısı,kınama,
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