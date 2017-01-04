Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye’de korkulan oldu. 29 Aralık’ta Türkiye-Rusya arasında sağlanan ve bütün tarafların kabul ettiği ateşkes tehlikeye girdi. Ateşkesin başladığı tarihten beri Sünni muhaliflere yönelik saldırılarına ara vermeyen Esad rejimi ve İran komutasındaki Şii terör örgütü Hizbullah, ateşkesi tehlikeye soktu. Bugüne kadar Esad rejiminin ateşkesi ihlal ettiğini ve bunun ateşkesin bozulması için bir sebep olduğunu belirten 12 muhalif grup, 23 Ocak’ta Kazakistan’ın başkenti Astana’da yapılması beklenen Suriye barış görüşmelerine katılma kararını askıya aldı. Yazılı yapılan açıklamada, Suriye ordusu ve İran destekli müttefiklerinin askerî operasyonlarına devam etmeleri hâlinde sadece Astana’ya katılmakla kalmayıp ateşkes anlaşmasının da ortadan kalkacağı kaydedildi. Açıklamayı imzalayan Özgür Suriye Ordusu bileşenleri, sahadaki durumun anlaşmanın yapıldığı günkü duruma geri dönmemesi hâlinde anlaşmanın yok hükmünde olacağını ifade etti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde hazırlanan ateşkes anlaşmasıyla ilgili Rusya'nın sunduğu tasarıyı 31 Aralık'ta oy birliği ile kabul etmişti. Ateşkese destek veren Türkiye-Rusya arasındaki anlaşmaya göre, ateşkesin ardından taraflar Kazakistan’ın başkenti Astana’da kalıcı barış için masaya oturmaya hazırlanıyordu. Ülkenin çok büyük bir kesiminde çatışmaların durduğu bildirilse de Esad rejimi tarafından yapılan ateşkes ihlali haberleri gelmeye dün de devam etti. Esad rejimi, İran komutasındaki Şii Hizbullah terör örgütüyle birlikte özellikle Barada Vadisi’ne yoğun saldırılar yaptı.

TÜRKİYE DEVREYE GİRDİ

Bu arada Suriyeli muhaliflerin bildirisinin ardından Türkiye, Suriye liderinin garantörü olan Rusya ile temasa geçti. Ankara’nın, Moskova’dan Esad rejimini durdurmak için baskı uygulaması istediği bildirildi. Türk yetkililerin, Rus yönetimine, “Esad’ı durdurmazsanız, bu ateşkes de bozulacak ve eski günler geri gelecek” dediği öğrenildi.