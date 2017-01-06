ABD'nin Florida eyaletindeki havalimanında silahlı saldırı düzenlendiği öğrenildi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Saldırıyı düzenleyen kişi gözaltında...

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: DHA