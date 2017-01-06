ABD'nin Florida eyaletindeki havalimanında silahlı saldırı düzenlendiği öğrenildi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Saldırıyı düzenleyen kişi gözaltında...
AYRINTILAR GELİYOR...
Kaynak: DHA
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ABD'nin Florida eyaletindeki havalimanında silahlı saldırı düzenlendiği öğrenildi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Saldırıyı düzenleyen kişi gözaltında...
AYRINTILAR GELİYOR...
Kaynak: DHA
Etiketler : ABD,florida,fort lauderdale hollywood uluslararası havalimanı,silah sesleri,