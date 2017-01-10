Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’nin başkenti Londra’da her gün yaklaşık 4 milyon kişiyi taşıyan metro ağının çalışanlarının yaptığı grev, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.



Milyonlarca İngiliz vatandaşı işe gidebilmek için yollara düştü, kentte sıradışı manzaralar oluştu.





Metroya alternatif toplu taşıma araçlarına yönelen Londralılar, otobüs duraklarında uzun kuyruklar oluşturdu.

Onbinlerce Londralı işyerlerine yürüyerek ya da bisikletle gitmey tercih etti.





Bilet gişelerinin kapatılması ve yaklaşık bin görevlinin işten çıkarılması planlarına tepki gösteren metro çalışanları grev kararı almıştı.





Paris ve Moskova'nın ardından Avrupa'nın en kalabalığı olan Londra Metrosu, 275 istasyonu ve yaklaşık 405 km uzunluğundaki ağıyla günde 4 milyondan fazla yolcu taşıyor.