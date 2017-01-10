Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin 45. başkanı seçilen Donald Trump, Çinli elektronik ticaret devi Alibaba'nın sahibi Jack Ma ile ABD'de, 1 milyon istihdam oluşturacak yatırımları görüştü.

"JACK VE BEN ÇOK İYİ ŞEYLER YAPACAĞIZ"

Başkanlık koltuğuna oturmasına 10 gün kalan Trump, Alibaba'nın kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı (CEO) Ma ile New York'taki Trump Tower'da bir araya geldi. Trump görüşmenin ardından "Çok iyi bir toplantı gerçekleştirdik. Jack çok çok iyi bir girişimci, dünyadaki en iyilerden biri. Bu ülkeyi seviyor, Çin'i seviyor. Jack ve ben birlikte çok iyi şeyler yapacağız." açıklamasında bulundu.

İSTİHDAMI DESTEKLEYECEK YATIRIMLAR GELİYOR

Ma ise Trump Tower'ın lobisindeki basın mensuplarına, görüşmede küçük ölçekli Amerikan iş yerlerini ve istihdamı destekleyecek yatırımları ele aldıklarını söyledi.

Çin ve ABD arasındaki ikili ticari ilişkilerin nasıl geliştirilebileceğini de konuştuklarını belirten Ma, "İlişkileri ve ticari meseleleri tartışmak için kapı açık. Bence seçilmiş başkan çok zeki ve dinleme konusunda çok açık fikirli. Kendisine ticareti geliştirmek ve küçük iş yerlerini desteklemek konusundaki fikirlerimi aktardım. Trump'ın bizimle görüşmek istediği endişeleri ve çözüm yolları var." ifadelerini kullandı.

1 MİLYON İSTİHDAM HEDEFLENİYOR

Ayrıca, Alibaba'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD'deki 1 milyon küçük ölçekli iş yerine ürünlerini Alibaba üzerinden Çinli ve Asyalı tüketicilere satmasının sağlanacağı ve böylece Amerikalılar için 1 milyon istihdam imkanı oluşturacağını bildirildi.

Çin ve ABD arasındaki ilişkilerin gerildiği bir döneme denk gelen toplantının ardından şirketin New York borsasında işlem gören hisseleri yüzde 1'in üzerinde değer kazandı.