Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaygın bir şekilde sosyal medyada yer alan görüntülere göre, Eski Cumhurbaşkanı Haşimi Rafsancani'nin dünkü cenaze törenine katılan halk Rusya büyükelçilik binasını sarıp ülke aleyhine slogan attı. Göstericiler, Tahran'daki büyükelçilik önünde "Kahrolsun Rusya", "Rusya elçiliği casusluk yuvası" şeklinde sloganlarla bu ülkenin politikalarını eleştirdiler.

Eski Cumhurbaşkanı Rafsancani, Pazar günü 82 yaşında hayatını kaybetmişti. Tahran Üniversitesi Kampüsü'nde, dün kılınan cenaze namazı sonrası cenazesi defnedilmişti. Cenaze töreni sırasında yönetim karşıtı slogan atan öfkeli kalabalığın sesini törenin yapıldığı alana getirilen hoperlörler de bastıramamıştı. Hamaney yönetiminin protestoların devam etmesi durumunda güç kullanmasından endişe ediliyor.