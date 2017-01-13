Fransa'nın güneyindeki liman kenti Marsilya'da öğleden sonra nedeni henüz belirlenemeyen iki patlama olduğu iddia edildi. Sosyal medyada paylaşımda bulunan kent sakinleri, patlamaların evleri sarstığını belirtti. Yerel medya, polis ve itfaiyenin herhangi bir olay rapor etmediğini aktarıyor. Patlamanın kaynağının "ses bariyerini aşan bir uçak" olduğu düşünülüyor.
Marsilya'da 'patlama sesi'
13.01.2017 - 16:26 | Son Güncelleme: 13.01.2017 - 16:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fransa'nın Marsilya kentinde nedeni henüz belirlenemeyen iki patlama sesinin duyulduğu bildirildi. Fransız yetkililer herhangi bir acil durum çağrısı almadıklarını belirtti.
Etiketler : marsilya,
437658 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/437658.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER