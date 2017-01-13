Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa'nın güneyindeki liman kenti Marsilya'da öğleden sonra nedeni henüz belirlenemeyen iki patlama olduğu iddia edildi. Sosyal medyada paylaşımda bulunan kent sakinleri, patlamaların evleri sarstığını belirtti. Yerel medya, polis ve itfaiyenin herhangi bir olay rapor etmediğini aktarıyor. Patlamanın kaynağının "ses bariyerini aşan bir uçak" olduğu düşünülüyor.