ABD’nin Indiana eyaletinde yaşanan insanlık dışı olayda; 19 yaşındaki Noah Riley adlı şahıs, bir kedinin üzerine benzin dökerek ateşe verdi.
Noah Riley (19)
Crawfordsville kasabasının yakınlarında bir ağaca bağlanmış vaziyetteyken itfaiyeci Steve Wright tarafından bulunan kedi, şans eseri hayatta kalmayı başardı.
Steve Wright
Purdue Hayvan Hastanesi’nde tedavi altına alınan kedinin iyileşme sürecinin uzun süreceği ifade edildi.
Vücudunun büyük bir kısmı yanan kedinin sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarını gören hayvanseverlerin eleştirileri çığ gibi büyüyor.