Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Polis sözcüsü Thomas Keiblinger, yaptığı açıklamada, son günlerde Viyana'da bir terör saldırısı gerçekleştirileceğine dair kuvvetli istihbarat aldıklarını bildirdi.

Keiblinger, özel kuvvetler, terörle mücadele ekipleri ve bomba uzmanları eşliğinde yapılan operasyonda, terör örgütü DEAŞ sempatizanı olduğu öne sürülen Arnavut kökenli 18 yaşındaki bir Avusturya vatandaşının, başkentte ciddi bir saldırı planladığı şüphesiyle gözaltına alındığını ifade etti.

- "4 gündür takip ediliyordu"

İçişleri Bakanı Wolfgang Sobotka ise basın mensuplarına yaptığı açıklamada, olası terör saldırısına ilişkin istihbaratın yurt dışından verildiğini aktardı.

Soruşturmanın selameti bakımından kimliği gizlenen şüphelinin 4 gündür takip edildiğini belirten Sobotka, "Bu olay, Avusturya'nın terör olaylarından uzak olmadığını gösteriyor, Avusturya, Avrupa'nın geri kalanı gibi terör olaylarını göz önünde bulundurmak durumundadır." dedi.

Şüphelinin mukavemet göstermeden yakalandığını bildiren Sobotka, konuya ilişkin detaylı bilginin daha sonra verileceğini kaydetti.

Güvenlik bakımından bundan sonra polisin daha çok görünür olacağını vurgulayan Sobotka, güvenlik kameralarının artırılması gerektiğini sözlerine ekledi.