Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Chandu Babulal Chohan adlı Hint askerinin, üstlerinin kötü muamelesi nedeniyle görev yerinden kaçarak Pakistan tarafına geçtiği belirtildi.

Açıklamada, Pakistan hükümetinin Chohan'ı Hindistan'a dönmeye ikna ettiği ve Wahga sınır kapısında Hint yetkililere teslim ettiği bildirildi.

Hindistan ve Pakistan arasında İngiltere'den bağımsızlıklarını kazandıkları 1947 yılından bu yana tartışma konusu olan Keşmir'de 70 bin kişi şiddet olaylarında yaşamını yitirdi.

Cammu Keşmir'deki direniş grupları, 1989'dan bu yana bağımsızlık ya da Pakistan'a bağlanmak için eylemler yapıyor.