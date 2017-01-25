İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, orduya bağlı askeri devriyeye Gazze Şeridi'nin güneyinden ateş açıldığı, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi. Açıklamada, İsrail'in buna Hamas'a ait gözetleme kulesine top atışı yaparak karşılık verdiği kaydedildi. Görgü tanıkları da sınırda konuşlanan İsrail topçu mekanizmasının saldırısı sonucu Gazze'deki "El-Beric Mülteci Kampı"nın doğusunda Filistinli grupların kullandığı bir gözetleme kulesinin yıkıldığını ifade etti. Hamas adına olaya ilişkin henüz açıklama yapmadı.
İsrail, Hamas mevzisine saldırdı
25.01.2017 - 01:23 | Son Güncelleme: 25.01.2017 - 01:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İsrail'in, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Hamas'a ait bir mevziye top atışı düzenlediği bildirildi.
Etiketler : israil,hamas,
441048 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/441048.aspx
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