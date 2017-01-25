Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, orduya bağlı askeri devriyeye Gazze Şeridi'nin güneyinden ateş açıldığı, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi. Açıklamada, İsrail'in buna Hamas'a ait gözetleme kulesine top atışı yaparak karşılık verdiği kaydedildi. Görgü tanıkları da sınırda konuşlanan İsrail topçu mekanizmasının saldırısı sonucu Gazze'deki "El-Beric Mülteci Kampı"nın doğusunda Filistinli grupların kullandığı bir gözetleme kulesinin yıkıldığını ifade etti. Hamas adına olaya ilişkin henüz açıklama yapmadı.