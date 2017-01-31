Helmand valiliği sözcüsü Omar Zuvak, yaptığı açıklamada,  militanların, ilçe merkezine dört koldan saldırı başlattığını belirtti.
 
 Militanlardan birinin üzerindeki bombayı, ilçe merkezindeki polis  merkezi önünde patlattığını ifade eden Zuvak, ardından diğer militanların  saldırıya geçtiğini, çatışmaların devam ettiğini, kayıp sayısının henüz  bilinmediğini söyledi.
 
Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda 25 polis karakolunun  örgütün kontrolüne geçtiği iddia edildi.