Helmand valiliği sözcüsü Omar Zuvak, yaptığı açıklamada, militanların, ilçe merkezine dört koldan saldırı başlattığını belirtti.
Militanlardan birinin üzerindeki bombayı, ilçe merkezindeki polis merkezi önünde patlattığını ifade eden Zuvak, ardından diğer militanların saldırıya geçtiğini, çatışmaların devam ettiğini, kayıp sayısının henüz bilinmediğini söyledi.
Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda 25 polis karakolunun örgütün kontrolüne geçtiği iddia edildi.
'Taliban, Afganistan'da 25 karakolu ele geçirdi' iddiası
31.01.2017 - 10:27 | Son Güncelleme: 31.01.2017 - 10:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Taliban militanları, Afganistan'ın güneyinde bulunan Helmand vilayetinin Sangin ilçesini hedef aldı.
Helmand valiliği sözcüsü Omar Zuvak, yaptığı açıklamada, militanların, ilçe merkezine dört koldan saldırı başlattığını belirtti.
Etiketler : taliban,afganistan,
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