Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Helmand valiliği sözcüsü Omar Zuvak, yaptığı açıklamada, militanların, ilçe merkezine dört koldan saldırı başlattığını belirtti.



Militanlardan birinin üzerindeki bombayı, ilçe merkezindeki polis merkezi önünde patlattığını ifade eden Zuvak, ardından diğer militanların saldırıya geçtiğini, çatışmaların devam ettiğini, kayıp sayısının henüz bilinmediğini söyledi.



Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda 25 polis karakolunun örgütün kontrolüne geçtiği iddia edildi.