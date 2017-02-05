Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada, Trump’ın, İtalya Başbakanı Gentiloni ile Libya’daki iç karışıklık ve bu ülkeden Avrupa’ya yaşanan mülteci akını ile mayıs ayında İtalya’nın Taoramina kentinde gerçekleşecek G-7 Zirvesi'ni konuştuğu belirtildi.

Beyaz Saray'ın açıklamasında, “Başkan Trump, ABD’nin NATO’ya olan bağlılığını yineledi ve tüm NATO ortaklarının birliğin savunma harcamaları yükünü paylaşmasının önemine vurgu yaptı.” ifadesine yer verildi.

İki liderin DEAŞ ve diğer terör örgütleri ile mücadelede iş birliği yapmaya devam etme konusunda mutabık kaldıkları da bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile yaptığı telefon görüşmesinin detaylarına da yer verildi.

Açıklamada, Trump’ın, Poroşenko ile Ukrayna-Rusya çatışmasının yanı sıra bölgeye dair birçok konuda görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

İki lider arasında “Çok iyi bir telefon görüşmesi” gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, "Başkan Trump, '(Rusya-Ukrayna) sınır boyunda barışı tesis etmek için Rusya, Ukrayna ve çatışmaya katılan diğer tüm taraflarla çalışacağız' dedi.” ifadesi kullanıldı.