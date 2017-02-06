Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

​İsrail savaş uçaklarının Gazze'ye yönelik hava saldırılarının devam ettiği bildirildi. Filistinli kaynaklar, İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin kuzeyinde bulunan Hamas hedeflerine saldırdığını açıkladı. İsrail ordu yetkilileri hava saldırılarının Hamas'ın roket saldırısına misilleme olarak yapıldığını belirtti.

İsrail uçakları, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde direniş güçlerine ait iki mevziyi ve tarım arazilerini hedef aldı. Saldırıların, arazilerin çevresindeki binalara hasar verdiği kaydedildi.

3 HEDEFE HAVA SALDIRISI

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Silahlı kuvvetlerimiz, Gazze'den İsrail tarafına atılan rokete karşılık Gazze'nin kuzeyindeki Hamas'a ait 3 hedefe hava saldırısı düzenledi." ifadelerini kullandı.

Adraee, Gazze'den roket atılmasından bölgede kontrolü elinde bulunduran Hamas'ın sorumlu olduğunu ileri sürdü.

İsrail Ordu Sözcülüğü'nden sabah yapılan açıklamada da "Orduya ait tanklar, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Hamas'a ait bazı hedefleri vurdu." ifadelerine yer verilmişti.

Açıklamada, tank saldırısının Gazze'den İsrail'in Aşkelon kenti yakınlarına sabah saatlerinde düzenlenen roket saldırısına karşılık olduğu ileri sürülmüştü.

İsrail'in saldırılarına gerekçe olarak gösterdiği roket saldırısını Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplardan üstlenen olmadı.