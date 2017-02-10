Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak'ın Musul iline bağlı Sincar ilçesindeki Peşmerge Komutanı Kasım Şeşo, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'nin terör örgütü PKK etkisindeki "Ezidhan Savunma Birliklerinin" Peşmerge Bakanlığı bünyesine geçmesine onay verdiğini belirtti.

Şeşo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kürdistan Bölgesi Başkanı Mesut Barzani, Şengal'de (Sincar) sayıları 4 bin 500'ü bulan Ezidhan Savunma Birliklerinin Peşmerge Bakanlığı bünyesine geçmesine rıza gösterdi ve sürecin başlatılması talimatını verdi." dedi.

Sincar'daki Ezidi silahlı gücünün Peşmerge Bakanlığına bağlanmasının IKBY'deki ekonomik kriz nedeniyle aşamalı olarak hayata geçirileceğini aktaran Şeşo, "Peşmerge Bakanlığı mevcut ekonomik krizden dolayı sadece bin 700 silahlı gücün alınabileceğini açıkladı. Tüm silahlı gücün bakanlığa alınması için girişimler devam ediyor." ifadelerini kullandı.

PKK İÇERİSİNDEKİ EZİDİLER SİLAH BIRAKIYOR

Sincar'da PKK saflarına katılan Ezidilerin fırsatını buldukları takdirde örgütten kaçıp Peşmerge güçlerine teslim olduğunu söyleyen Şeşo, "Örgüt saflarına kendi rızasıyla veya zorla katılmış olmalarına bakılmaksızın, silah bırakıp gelmek isteyen tüm militanlara kapılarımız açık. Gelen militanlara her türlü kolaylığı sağlıyoruz. Her gün onlarca Ezidi silah bırakıp, Peşmerge'ye sığınıyor." diye konuştu.

EĞER PKK İLE KALMAYI TERCİH EDERLERSE...

Terör örgütü saflarında yer alan Ezidilere çağrı yapan Şeşo, "Eğer PKK ile kalmayı tercih ederlerse, Şengal'de yerlerinin olmayacağını çok iyi bilmeleri gerekiyor. Pişman olup silah bıraktıkları takdirde onları iyi bir şekilde karşılayacağız." ifadelerini kullandı.

Peşmerge Komutanı Şeşo, terör örgütü DEAŞ ile mücadele bahanesiyle Sincar Dağı ve ilçesine gelip yayılımcı bir politika izleyen PKK hakkında da "Ölüm tehditleriyle korku salmasa PKK, Şengal'de militansız kalacaktır." diye konuştu.

Haydar Şeşo komutanlığındaki Ezidhan Savunma Birlikleri'nin tamamı Sincar'daki Ezidilerden oluşuyor. Söz konusu güçlere kısa süre öncesine kadar PKK'lı teröristler tarafından silahlı eğitim veriliyordu.

Bölgedeki bazı yerel gazeteler, Haydar Şeşo'nun güçlerini PKK etkisinden kurtarmak için Peşmerge Bakanlığına bağlanmak istediği ve bu talebi Kürt yetkililere ilettiği iddiasına yer vermişti.

IKBY'ye bağlı Sincar Asayiş Sorumlusu Kasım Derbo da geçen ay yaptığı açıklamada, Kandil'den gelen PKK'lılar ile Suriye'den gelen YPG'lilerin Sincar'dan çekileceğini, örgüt etkisindeki Ezidilerin ise Peşmerge Bakanlığına alınacağını ifade etmişti.