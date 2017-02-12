Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rus NTV televizyon kanalına mülakat veren Lavrov, ''(Rusya, Türkiye ve İran olarak) Suriye hükümeti ve muhalifler arasındaki bir sonraki temasın hazırlıkları üzerinde çalışıyoruz. Bu sürece katılmaları için başka silahlı grupları da ikna etmeye çalışıyoruz" dedi.

Lavrov bu açıklaması ile Esed rejimi ve muhaliflerin Kazakistan'ın başkenti Astana'da yeniden bir araya geleceklerinin sinyalini vermiş oldu.

KAZAK YETKİLİLER ÖNCEKİ GÜN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, önceki gün Astana'daki görüşmelerin yeni turu için taraflara davetiye gönderildiğini açıklamıştı.

Bakanlık'ın açıklamasına göre, Astana'da 15-16 Şubat'ta düzenlenecek yeni toplantıya garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran'ın yanı sıra Ürdün, Esed rejimi, muhalif grupların temsilcileri, Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ve ABD de davet edildi.

TOPLANTININ BAŞLICA KONULARI

Toplantıda, Suriye'deki ateşkesle ilgili son durum, belli bölgelerde durumun istikrara kavuşturulması için alınacak önlemler ve Cenevre görüşmelerine hazırlık gibi konuların ele alınacağı belirtildi.

İLK ASTANA GÖRÜŞMELERİNDE NELER YAŞANMIŞTI

Astana görüşmelerinin ilk turu 23-24 Ocak'ta gerçekleşmişti. Bu görüşmelerde, Esed rejimi yetkilileri ve muhalifler ilk kez aynı çatı altında bir araya gelmişti. Görüşmenin sonucundaysa Türkiye, Rusya ve İran, Suriye'deki ateşkesin uygulanması ve izlenmesinin sağlanması için üçlü bir mekanizma kurmaya karar vermişti.