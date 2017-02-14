Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Ruhani, Umman Sultanı Kabus bin Said'in resmi daveti üzerine bu ülkenin başkenti Maskat'ı ziyaret edecek. Maskat'ta Sultan Kabus tarafından resmi törenle karşılanacak Ruhani'nin, ikili ve heyetler arasındaki görüşmelerin ardından Kuveyt'e hareket ederek, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'la bir araya geleceği belirtildi. Haberde, Ruhani'nin Umman ve Kuveyt liderleriyle görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerin ele alınacağı ifade edildi. Ruhani'nin bu ülkedeki temaslarının ardından aynı gün İran'a döneceği aktarıldı.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah Halid el-Hamad es-Sabah, Tahran yönetimiyle gergin ilişkilere sahip Suudi Arabistan'ın başını çektiği Körfez İşbirliği Konseyinin (KİK) "diyalog" mesajını İran'a iletmek üzere 25 Ocak'ta başkent Tahran'ı ziyaret ederek, Cumhurbaşkanı Ruhani ve Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile bir araya gelmişti. KİK, İran'ı Arap ülkelerinin iç işlerine müdahale etmek ve Orta Doğu'da yayılmacı politika izlemekle suçlarken, Tahran yönetimi suçlamaların gerçeği yansıtmadığını savunuyor. Diğer KİK üyesi Umman ise Körfez ülkelerinin aksine İran'a karşı daha "ılımlı" politikalarıyla biliniyor. Sultan Kabus liderliğindeki Maskat yönetimi, İran ve ABD arasında nükleer meselenin çözümü konusunda da ara buluculuk yapmıştı.