Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere Başbakanı Theresa May, 8 Haziran'da erken seçim yapılmasını istediğini açıkladı.

"GÜÇLÜ LİDERE İHTİYAÇ VAR"

Downing Street No:10'da beklenmedik bir açıklama yapan Başbakan May, Brexit'in (Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılması) ardından ülkesinin 'kesinlik, istikrar ve güçlü liderliğe ihtiyacı olduğunu' söyleyerek bu nedenle erken seçim kararı aldığını duyurdu.

İngiltere daha önce 2020'de tamamlanması ön görülen Brexit sürecinden önce ülkede erken seçim yapılacağı yolundaki söylentileri sürekli reddediyordu.

​'ERKEN SEÇİM TASARISI YARIN AVAM KAMARASI'NA SUNULACAK'

May, ülkede 18 Haziran'da erken seçim öngören tasarıyı da yarın (19 Nisan) Avam Kamarası'na sunacağını açıkladı.

Tasarı parlamentoda oylanacak.

Ülkedeki anketlere göre May'in Muhafazakar Parti'si ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin önünde gidiyor.