Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Guatemala Dışişleri Bakanı Carlos Raul Morales, ikili ziyaretler için bulunduğu Ankara'da, Türkiye-Guatemala ilişkilerini AA muhabirine değerlendirdi.

İstanbul'da yapılacak Türkiye ve Orta Amerika Entegresyon Sistemi (SICA) 2. Dışişleri Bakanları Forumu öncesi Türkiye'ye geldiğini ifade eden Morales, Türkiye'nin Guatemala'nın da içinde bulunduğu SICA ülkeleriyle 2015'te başlayan ilişkilerinin gelişerek devam edeceğini dile getirdi.

Morales, Orta Amerika ülkelerinin büyük bir pazar teşkil ettiğine dikkati çekerek, "Biz çok önemli ekonomik ve siyasi ilişkileri olan bir yapıyız ve Türkiye'nin Latin Amerika ülkelerine, özellikle de Orta Amerika ülkelerine odaklanmasını memnuniyetle karşılıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin 2015'te Orta Amerika ülkeleriyle yaptığı görüşmelerden sonra İstanbul'dan Panama'ya direkt uçuşlar başlattığını ve bunun ikili ilişkiler için oldukça önemli olduğunu vurgulayan Morales, "Bu bize ortak vizyonlarımızı birleştirme imkanı sağlıyor." şeklinde konuştu.

"Türkiye bizim için önemli bir ülke"

Morales, bugün Guatemala'nın Türkiye'deki ilk büyükelçiliğinin resmi açılışının yapılacağına işaret ederek, "Bizim için büyükelçilik açmak gerçekten zor bir konu. Ama Türkiye bizim için önemli bir ülke ve Türkiye iki sene önce Guatemala'da büyükelçilik açtı." dedi.

Türkiye ve Guatemala'nın birçok konu ile karşı karşıya olduğunu ve birlikte çok şey başarabileceğini dile getiren Morales, 60 milyon dolar seviyesindeki ortak ticaret hacminin arttırılması için çalıştıklarını söyledi.

Morales, "Bu büyükelçilik, Türkiye ile siyasi ve ekonomik ilişkilerimizin gelişmesi için direkt bir bağlantı noktası anlamına geliyor." diye konuştu.

"Türk yatırımcısını Guatemala'ya davet ediyorum"

Türkiye'nin Latin Amerika ülkeleriyle ilişkilerine de değinen Morales, "Türkiye'nin akıllıca yürüttüğü Latin Amerika ülkeleriyle ilişkiler kurma stratejisini takdir ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Morales, Guatemala'nın daha fazla Türk yatırımcısına ihtiyaç duyduğuna dikkati çekerek, "Türkiye'deki özel sektörü c. Guatemala çok büyük fırsatlar sunan bir ülke." şeklinde konuştu.