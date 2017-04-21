Champs Elysees Caddesi’nde dün teröristler ile polis güçleri arasında çatışma yaşandı. Çatışmada 1 polis hayatını kaybederken, 1 polis ve 1 sivil vatandaş da yaralandı. Fransız Savcısı François Molins, gazetecilere yaptığı açıklamada saldırganın kimliğini Karim Cheurfi olarak açıkladı. Ayrıca savcı saldırganın üzerinden bir not da bulunduğunu söyledi. Savcı, Cheurfi’nin daha önce 4 kere tutuklandığını söyledi.
Paris saldırganının kimliği açıklandı
21.04.2017 - 20:41 | Son Güncelleme: 21.04.2017 - 20:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Paris’in Champs Elysees Caddesi’nde polise silahlı saldırı düzenleyen saldırganın kimliği belli oldu.
Etiketler : paris,karim cheurfi,
466750 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/466750.aspx
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