Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanada’nın Quebec bölgesindeki Montreal şehrinde Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimi için kayıtlı 57 bin Fransız seçmen, oy vermek için 1.5 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Stanislas Fransız okuluna kurulan sandığa kayıtlı 57 bin Fransız seçmen, oyunu kullanmak için sabah 5 derece soğukta, öğlen de yağmurun altında 4 saat sıra bekleyerek oylarını kullandı.

Oy vermeye giden seçmenlerin çilesi sosyal medyada paylaşılırken tek bir sandık bulunmasının yetersiz olduğu ve seçmenleri oy kullanmamaya teşvik ettiği yazıldı.