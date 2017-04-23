Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail’in Suriye’nin güneyinde bulunan rejime ait Al Fawwar kampını vurduğu ifade edildi. Yetkililer, 3 askerin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda askerin de yaralandığını bildirdi. Rejim tarafından ismi açıklanmayan kaynaklar saldırıyı doğrularken, saldırının mühimmat deposunda da patlamaya neden olduğunu savundu. Saldırıda ölen askerlerin Muhammed İbrahim, Sefwan Salibi ve Usama Faraj olduğu ifade edildi. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de saldırıyı doğrularken, olaya ilişkin detay vermedi.