Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD savaş gemilerinin bölgeye ulaştığı dakikalarda Kuzey Kore'den ateşlenen füze dünyayı şoka uğrattı. Yaklaşık 35 kilometre gittikten sonra patlayarak infilak eden füzeyi bütün uluslararası televizyonlar yayınlarını keserek duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, füze testinden sonra paylaştığı Twitter mesajında Kuzey Kore'nin Çin lideri Xi'ye saygısızlık yaptığını söyledi.

Birleşmiş Milletler'de konuşan ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, nükleer silahların çıkarılması konusunda Kuzey Kore ile müzakere etmeye hazır olduklarını ilan etti, aksi halde askeri güç kullanılacağını açıklamıştı.

ABD FİLOSJI JAPONYA KIYILARINDA

ABD filosu önce Japonya'nın güneyindeki Nagasaki'ye ulaştı. Filonun ilk görüntülerini Japon televizyonu NHK ekrana getirdi, ardından uluslararası haber ajansları fotoğrafları peş peşe geçti. Amerikan donanmasının paylaştığı fotoğraflarda ise, uçak gemisinin yanındaki beş savaş gemisiyle ilerlediği görülüyor.

Güney Kore haber ajansı Yonhap, beklenen dev tatbikatın Japon Denizi'nde başladığını duyurdu. Busan limanına demirleyen ABD'nin nükleer denizaltısı USS Michigan da tatbikata katılıyor.

SAVAŞ UÇAKLARI HAVALANDI

Güney Kore'nin Kunsan hava üssünde ise ABD ve Güney Kore savaş uçakları tatbikata girişti. Reuters haber ajansı, üsten kalkan F-16 ve diğer savaş uçaklarının fotoğraflarını dünyaya servis etti.