Budapeşte yönetimi Sırbistan sınırına ikinci tel örgüyü çekti. Macaristan İçişleri Bakan Yardımcısı Karoly Kontrat, Macar hükûmetinin daha güçlü sığınmacı baskısına hazırlanmak için böyle bir karar aldığını ve sığınmacıların bu sayede sınırdan uzak durduklarını savundu. 155 km uzunluğundaki hatta şu “tedbirler” yer aldı: Jiletli tel örgü, termal kameralar, reflektör, gece görüş, alarm, drone sistemi. Askerler ve köpekler de sınırda devriye geziyor. Macaristan daha önce göçmen akınını durdurmak için Sırbistan ve Hırvatistan sınırına jiletli tel örgü çekmişti.
Macaristan Sırbistan sınırına ikinci tel örgü
30.04.2017 - 08:23 | Son Güncelleme: 30.04.2017 - 08:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mültecilere karşı insanlık dışı uygulamalarla gündeme gelen Macaristan, iyice abarttı.
Etiketler : Mülteci,insanlık dışı uygulama,Macaristan,sınır,tel örgü,
469026 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/469026.aspx
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