Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkenti Budapeşte'nin simge meydanlarından Hösök Tere'de düzenlenen eylemde konuşan Momentum Partisi Genel Başkanı Andras Fekete Györ, Macar hükümetinin Rusya yanlısı bir dış politika izlediğini öne sürdü. Györ, ''Viktor Orban, ulusu, zengin Avrupa yerine geri kalmış Moskova'ya doğru yönlendiriyor. Momentum ülkedeki gençlerle buna izin vermeyecek.'' şeklinde konuştu.

Macaristan hükümetinin, "Brüksel durdurulmalı" sloganıyla kampanya başlatmasına da tepki gösteren Györ, ''Biz Brüksel'i durdurmayacağız, bilakis yetişmeye çalışacağız.'' dedi. Parti Genel Başkan Yardımcısı Tamas Soproni ise Rusya'nın Macaristan'ın özgürlüğüne tehdit oluşturduğunu ifade ederek, "Rusya propagandasıyla Macarların arasında nefreti yayıyorlar.'' iddiasında bulundu.

AB ve Macaristan bayrakları taşıyan göstericiler, ''Ruslar evlerine'', ''Sömürge olmayacağız'', ''Vazgeçmeyeceğiz'' şeklinde sloganlar attı. Eylemcilerin geçiş güzergahındaki Rusya Büyükelçiliği önünde polis geniş güvenlik önlemi aldı.

YİNE AYNI OYUN

Son dönemde Türkiye yanlısı açıklamalarla Avrupa Birliği'ne ağır eleştirilerde bulunan ve Rusya ile de iyi ilişkiler kurmaya çalışan Macaristan hükümeti, AB yönetiminin sert tepkisiyle karşılaşmıştı. AB'nin Yahudi asıllı Amerikalı finans spekülatörü George Soros ile Macaristan içişlerine karışmaya çalıştığını da belirten Budapeşte hükümeti bu duruma karşı koyacaklarını dile getirmişti.

Daha önce de dost Ukrayna'da Moskova yanlısı hükümetin AB'ye karşı çıkması sonucu AB yanlısı göstericiler sokaklara dökülmüş, kısa sürede Moskova yanlısı hükümet düşürülmüştü. Bu durum Rusya yanlısı ayrılıkçı terörist grupların Ukrayna'nın doğusunu işgal etmesine ve ülkenin kaosa sürüklenmesine sebep olmuştu. Bu doğrultuda kardeş Kırım halkı da Rusya tarafından ilhak edilen topraklardan sürgün edilmişti.

Öte yandan Macaristan Başbakanı Viktor Orban kısa bir süre önce AB'nin Türkiye karşıtı tutumunu eleştirirek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteklenmesi gerektiğini ve kendisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklediğini belirtmişti.

Avrupa Birliği'nin milli çıkarlarımızı tehdit eden taleplerine "Hayır" diyen ülkemize yönelik tavrı ise uzun süredir devam ediyor.