Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülkenin özellikle kuzey bölgesini etkisi altına alan kuraklık ve kıtlık, yaklaşık 5 milyon kişiyi etkiledi.

Gıda ve ilaç gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamayan Güney Sudanlılar komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.

Güney Sudan'dan komşu ülkelere giden mülteci sayısı ise 1,5 milyonu aşmış durumda. Ülke nüfusunun yarısına yakınını etkileyen kıtlığın, uluslararası toplumdan gıda yardımı gelmemesi halinde yayılmasından endişe ediliyor.

Uganda 698 bin, Etiyopya 342 bin, Sudan 305 bin, Kenya 89 bin, Kongo Demokratik Cumhuriyeti de 68 bin Güney Sudanlı mülteciye yaklaşık 2 yıldır ev sahipliği yapıyor.

İç savaş ekonomiyi zorluyor

Ülkedeki siyasi istikrarsızlık, 50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği iç savaş ve devam etmekte olan kabileler arasındaki çatışmalar, Güney Sudan devletinin gelirlerinin büyük bölümünü savunma ve orduya harcamasına neden oluyor.

Birleşmiş Milletlerin (BM) araştırmalarına göre, Güney Sudan, olması gerekenden iki kat daha büyük bir orduya sahip. Devlet bütçesinin önemli bir bölümünün orduya ayrılması ekonomik anlamda oldukça zor durumda olan Güney Sudan halkının geçimini daha da güçleştiriyor.

Bu durum ayrıca devletin sağlık, gıda ve eğitim gibi alanlara yatırım yapmasına engel olarak ülkedeki kıtlık ve açlık kriziyle mücadeleyi neredeyse imkansız hale getiriyor.

Güney Sudan petrol zengini

Sudan'dan 2011'de ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan'ın ekonomisi petrol gelirlerine dayanmasına rağmen çıkan petrolü işleyecek tesis ve altyapı ülkede bulunmuyor. Ülke, petrolün işlenmesi konusunda hala Sudan'a bağımlı durumda. Ayrıca petrol zengini Güney Sudan'da Çin'in geniş çaplı yatırımları da mevcut.

Zengin yer altı kaynakları ve tarıma elverişli toprakları olan Güney Sudan'da halk yiyecek ekmek bulmakta zorluk çekiyor. Ülkede şu an 4,9 milyon kişi acil yardım bekliyor.