Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Macron ve Le Pen, France 2 ve TF1 kanallarının ortak yayınında ikinci tur öncesi son kez Fransız halkının karşısına çıktı. İki saatten fazla süren programda Le Pen'in saldırgan tavırları dikkati çekerken her iki adayın da kendi projelerini anlatmak yerine karşı tarafın projelerini eleştirmesi tepki çekti. Fransız basınında yer alan bilgilere göre, açık oturumu yaklaşık 16 milyon izleyici takip etti. İzleyicilerin yüzde 63'ü Macron'u, yüzde 34'ü ise Le Pen'i başarılı buldu.

Yorumcular, programın ardından "Şimdiye kadar Fransa'da düzenlenen en seviyesiz açık oturum" değerlendirmesini yaptı ve her iki liderin de cumhurbaşkanı adayı ağırlığından uzak olduğunu vurguladı. Program boyunca birbirlerini suçlayan iki adayın tartışması sosyal medyada devam etti.

Le Pen'in "Cumhurbaşkanı Hollande'ın Ekonomi Bakanı ve Hollande Junior" şeklindeki hitabına tepki gösteren Macron, Fransa'nın dünyaya ayak uydurarak Avrupa Birliği'nin (AB) koruması altında, atılımcı ve yenilikçi projelerle "içe kapanma tehlikesinden" uzak durması gerektiğini söyledi. Macron, daha sonra Le Pen hakkındaki yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarından bahsederek "İkimizin arasındaki fark şudur, siz adli soruşturma altındasınız" ifadelerini kullandı.

Le Pen'in "Fransa'yı bir kadın yönetecek, ben veya Merkel" sözleri tartışmada en çok dikkati çeken ifadeler arasında görülürken, Macron'un "Siz ekranda kalmaya devam edin, ben ülkeyi yöneteceğim" yanıtı da ses getirdi.

Macron'un finans lobisi ve Fransa'ya düşman AB bürokrasisinin bir ürünü olduğunu iddia eden Le Pen'in, "Fransa'yı bu hale şimdi sizi destekleyenler getirdi. Ben Fransa'yı düzene sokacağım." şeklindeki sözlerine Macron, "Sizin bu ülke için bir projeniz yok. Sadece saldırarak, popülist politikalarla oy toplamaya çalışıyorsunuz" diye yanıt verdi.

Programda, AB, Rusya ile ilişkiler, Fransa'daki Müslüman dernekler gibi konular gündeme gelirken, Macron'un daha önce Cezayir'de yaptığı "sömürgeciliğin insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğu" yönündeki açıklaması da geniş yer tuttu.